理文贏波繼續追趕大埔

昨日港超聯尾場爆發焦點大戰，賽前排第3的理文，坐鎮將軍澳運動場惡鬥2哥東方。最終理文靠杜度及立花稜也各建一功，以2比1小勝客軍，追至僅落後榜首大埔1分。

「黃黑軍團」派出杜度及泰法蘇尼鎮守中路，黃威、保利臣和胡晉銘控制中場，助安尼亞、羅沙及艾華頓爭取入球；東方由馬高斯、梁振邦及林衍廷組成中場鐵三角，巴科爾、馬希偉和費利浦薩負責攻堅，米祖域先列後備。

開賽僅4分鐘，東方幾乎先開紀錄，巴科爾接應罰球，伸到盡篤前中柱彈出，再被陳嘉豪沒收。15分鐘後到理文搶攻，黃威混戰中起腳斜出。39分鐘，費利浦薩左路推大位施射，被陳嘉豪一抱入懷，半場互交白卷。

理文換邊後不足1分鐘就有黃金機會，羅沙策動反擊，安尼亞傳中，艾華頓起腳卻未能命中目標。58分鐘，艾華頓右路傳中，保利臣近門勁射僅中網側，4分鐘後，東方反擊機會，巴科爾分邊，費利浦薩接應起腳，未能攻破陳嘉豪十指關。67分鐘，理文終打破僵局，杜度接應艾華頓角球，頂成1比0，3分鐘後，立花稜也個人表演，壓入禁區射破葉鴻輝十指關，理文領先至2比0。其後東方調入高銘浩，加強活力，82分鐘，梁振邦禁區內勁射中楣，李俊霆及時補中追成1比2，令賽事掀起高潮，惟東方之後多次攻勢未能轉化成入球，理文成功保住2比1勝局，取得爭冠路途上關鍵3分，僅落後榜首大埔1分。

朱兆基：球員有信心發揮更好 理文暫代主教練朱兆基賽後表示，球員信心有所提升屬致勝關鍵之一：「本身部署係想唔失波先，所以上半場保守少少，但因為今場失分就冇希望爭聯賽，所以最後30分鐘換人搶攻，而且成隊波好團結，信心好番啲，自然發揮得更好。」至於東方主教練盧比度（Chino）則點名幾位後備入替的年輕球員表現出色：「理文實力好強，但『細孖』（高銘浩）、『裕仔』（林千裕）同『阿霆』（李俊霆）都踢得唔錯，證明球隊青訓做得好好，同埋我日日睇住佢哋練波，知班仔有幾多料，對佢哋交到貨唔意外。」

圖／文：鄧文滔、文嘉靖