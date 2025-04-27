九龍城標準流浪鍊餐飽

九龍城中堅 韋利安（右）

九龍城上仗以1比3不敵大埔後，輪空1周，主教練陳銘剛認為面對比賽空白期下，球員戰意更旺盛，亦希望趁標準流浪有「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽後顧下，球員會比對手更放膽發揮：「輪空1個禮拜畀我哋有足夠時間部署，亦睇到球員好想落場。我哋優勢就係對手有多啲顧慮，佢哋要擔心球員受傷或者攞牌踢唔到決賽，我哋反而得番聯賽All the way，壓力冇咁大，相信球員發揮都會比較自如。」

姜𠗕賢：提防對手反擊 今季與流浪3度交手錄得勝和負各1，上場攻入加盟後首個入球的中堅姜𠗕賢，坦言己隊排名雖高於對手，但今日絕不能輕敵：「流浪喺處理角球方面有一手，反擊速度又快，只要我哋一個小失誤，佢哋就可以攞到機會埋門，如果我哋要保住聯賽排名，今場不容有失。」

標準流浪剛剛鎖定首季U22聯賽冠軍，以及「足總盃」決賽席位，領隊黃展鴻指已再三提醒球員避免鹵莽領紅：「上場足總盃4強對港會因為伊巴謙停賽，所以搵比迪高出嚟派牌，開局之後好快拉開到3球，雖然人腳唔算齊整，但都踢出部署。我哋決賽梗係想『夫添』，所以提醒佢哋小心啲唔好攞牌，啱啱考完DSE嗰班已經練番波，呢幾場都會畀多啲機會班年輕球員。」陣容方面，前鋒伊巴謙刑滿復出。

比迪高目標3分改善排名 上場「足總盃」4強亦有「士哥」的比迪高，表示球隊士氣正盛，希望於聯賽爭取更高排名：「無論聯賽定盃賽，我哋都同樣重視，球隊同九龍城只係差4分，絕對有得追，而且上次對九龍城去到尾段先畀佢哋逼和，大家都好唔甘心，今場一定要攞晒3分。」

標準流浪箭頭 雷仙奴（右）