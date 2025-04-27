on.cc東網直播 港超中游大亂鬥 北區食住旺勢恭迎冠忠南區

北區前鋒 黃偉國（左）

今日同時不同地舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」搶分好戲，其中北區運動場上演「南北大戰」，由4連勝的北區面對有「賽馬會菁英盃」決賽後顧的冠忠南區；近8場只得1勝的九龍城，則在深水埗運動場主場硬撼闖入「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽的標準流浪。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上半季長期於榜尾徘徊，踏入下半季後戰績突飛猛進，錄得4連勝後，今日只要擊敗南區，在積分榜上即可超越對手。倒戈的簡嘉亨有信心球隊再下一城：「季初有啲唔好彩，其實好多時踢得唔算曳，但就係贏緊又輸番，近期我哋個勢好強，希望攞到3分。」

簡嘉亨為未來博表現 簡嘉亨今季20場聯賽全部正選上陣，3月底對九龍城更攻入絕殺球，他坦言來到季尾開始上力，餘下賽事盼望再有好表現：「本身由進攻球員轉踢左閘，踢法改變下所以要啲時間適應，但自己都感覺到表現係有進步。嚟緊4場對我哋好緊要，除咗唔好受傷，仲要踢好啲爭取下年合約。」

南區本周四（1日）要出戰「賽馬會菁英盃」決賽，領隊貝可泓透露今日會作輪換，盼望上陣球員把握機會爭取表現：「有啲主力差1張黃牌就要停賽，所以今場應該唔會派佢哋上陣，希望有得落場嘅球員盡力踢好佢，證明自己。」陣容方面，早前聯賽對標準流浪，遭遇鼻骨骨裂的積遜可以候命，惟基哥利有傷在身，上陣成疑。

陳凱柏做足功課 陳凱柏指北區近況大勇，表示全隊已經「做足功課」，目標盡力阻擋對方進攻：「北區最近連贏4場，狀態梗係弗到漏，佢哋進攻好睇肯迪、『阿國』（黃偉國）同『阿亨』（簡嘉亨）幾個，希望我哋防守做好啲，等佢哋冇咁易做到埋門。」

冠忠南區門將 伍瑋謙