益老友獲聖殿首勝沙比倒灶出局
正在克魯斯堡劇院上演的桌球世錦賽繼續吹冷風，4屆盟主沙比首圈以8比10不敵好友胡拉斯頓，並讓對手取得「桌球聖殿」首勝。
「小丑」沙比步上屆冠軍奇倫威爾森及澳洲名將羅拔臣後塵，慘嘗「一輪遊」，連續兩年未能晉級16強。這位41歲英格蘭名將整場發揮水準以下，賽後極不滿表現：「我由頭到尾表現很差勁，不配贏得比賽，胡拉斯頓的防守有時令人難以置信，我和他一起成長，見證了他的進步。」2013年曾亮相克魯斯堡劇院的胡拉斯頓，今仗在妻兒捧場下，取得其在「桌球聖殿」首場勝仗：「今天實在是最好的勝利，沙比發揮不出最佳水平，但沒有影響我，他仍是很難對付。」這位世界排名44的球手，下圈遇上中國的斯佳輝。
傅家俊獲未來兩季巡迴賽外卡
至於香港球手傅家俊亦收到喜訊，WST周四官宣，傅家俊與桌球傳奇「白旋風」韋德，繼續獲未來兩季世界桌球巡迴賽外卡參賽資格。聲明表揚兩位球手多年來為桌球作出的貢獻，韋德曾10奪排名賽冠軍，傅家俊3度贏得排名賽錦標之餘，並推動桌球在香港及亞洲地區更加普及。
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