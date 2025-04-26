益老友獲聖殿首勝沙比倒灶出局

「小丑」沙比步上屆冠軍奇倫威爾森及澳洲名將羅拔臣後塵，慘嘗「一輪遊」，連續兩年未能晉級16強。這位41歲英格蘭名將整場發揮水準以下，賽後極不滿表現：「我由頭到尾表現很差勁，不配贏得比賽，胡拉斯頓的防守有時令人難以置信，我和他一起成長，見證了他的進步。」2013年曾亮相克魯斯堡劇院的胡拉斯頓，今仗在妻兒捧場下，取得其在「桌球聖殿」首場勝仗：「今天實在是最好的勝利，沙比發揮不出最佳水平，但沒有影響我，他仍是很難對付。」這位世界排名44的球手，下圈遇上中國的斯佳輝。