克服心魔闖16強奧蘇︰想再打多6年

一度對波枱產生恐懼的「火箭」奧蘇里雲克服心魔，於世界桌球錦標賽32強以總比數10比4擊退「機長」卡達。賽後「火箭」透露致勝的「秘密」全靠醫生的協助，並剖白自己對桌球又愛又怕的矛盾心態，坦言好希望頂住壓力「再打多6年」，回饋球壇才會封cue。

5度起迫10:4擊退卡達 這是奧蘇里雲於1月用球桿敲打球桌「憤怒退賽」事件後，時隔3個月再戰江湖，期間他接連以心理健康問題退出多項大賽，情況令人擔憂。幸好經過與長期接觸的精神科醫生彼德斯協助後，「火箭」終重拾意志，並於世錦賽32強展現7屆冠軍的風範，首節兩度「起迫」107及85度，領先卡達局數5比4。至第2節奧蘇更愈打愈順，先後3次破百，連環「起迫」包括在第14局一cue 131度「埋齋」，極具說服力地大勝而回，宣告「火箭」再度起飛。進入16強後將接戰中國龐俊旭。

「賽前我沒設任何期望，所以未感到緊張，我一心只想回歸球場。」49歲的奧蘇里雲坦言，他又指今仗勝利得來不易︰「坦白說，今仗可能是歷來最艱難之一，其實我內心很渴望打得長久，盡量打多幾年，如果所有東西都好，我可能會再拚5年或6年；即使情況不容許，我也想貢獻自己多兩年，因為這運動一直待我很好。我仍愛這運動。」