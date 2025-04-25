標準流浪奪Ｕ22聯賽冠軍 李輝立：最佳生日禮物

願望「長搞長有」

標準流浪在首季Ｕ22聯賽，以12勝2負佳績勇奪冠軍，包括煞科戰以4球擊敗傑志。球隊是日舉辦慶功宴，兼為75歲生日正日的總幹事李輝立切蛋糕慶生，Philip家人、會長莫耀強、贊助商及大部分職球員皆有出席。而Philip受訪時，則笑言Ｕ22聯賽冠軍為其今年最好的生日禮物：「一早球隊已經諗住全心全意踢好佢，因為係好嘅平台比Ｕ22球員上位，最開心見到好多個年青球員，已經開始成熟，同埋表現都令我驚喜，包括馬榕生、Vito（黃韜霖）、李呈，『燊仔』（陳冠燊）就唔使講啦，期望有第二季。」