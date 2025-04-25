荷蘭郵差變勇士X-Factor 普斯特籃球不只靠天賦

2024年NBA選秀大會，當全世界目光聚焦於來自法國的兩位狀元和榜眼時，普斯特（Quinten Post）的名字悄然在第52順位被選中。這位身高2米13，身體天賦爆棚的25歲大齡新秀，在幾乎被遺忘之時，綽號「荷蘭郵差」的他憑自身努力變成勇士在季後賽的「X-Factor」，更打破史堤芬居里新秀賽季的紀錄，正好印證其理念︰「籃球不是只靠天賦！」

普斯特出生於荷蘭阿姆斯特丹，憑藉出色的身高和技術，很快在歐洲青年聯賽中嶄露頭角。即使在16歲時經歷低潮期，但休息一年半回歸後蛻變，並一舉帶領所屬球隊奪得2018年荷蘭全國U18錦標賽冠軍，初踏巔峰的他，下定決心跨越大西洋，前往美國追逐NBA夢想。

當時19歲的普斯特，婉拒西班牙傳統勁旅巴塞隆拿邀請，以NCAA作為起點並加入密西西比州立大學，兩年後轉學至波士頓學院，大五球季迎來突破，35場比賽坐穩首發位置，場均17分、8.1個籃板、2.9次助攻，並展現出優異的投射能力，三分命中率高達43.1%。這讓勇士在選秀會上決定「賭一把」，以第52順位將這名「二打六」納入球隊。

下放磨練終融入球隊體系 締造「8年四冠」偉績的勇士，成為現代NBA最搶鏡的球隊之一，這支以「咖喱仔」為核心的隊伍，近年發掘出普茲蒙斯基、古明加、摩西莫迪等潛力新星，不過當時幾乎沒人相信，新兵報到的普斯特能在短時間內融入勇士傳切體系，而上半季出場時間確實有限，更多時候被下放到發展聯盟磨練。

「在歐洲，籃球的節奏和風格與NBA截然不同，但我相信只要夠努力，我能在最高殿堂找到自己的位置」，普斯特在一次受訪時說道。勇士在今季季中因缺乏禁區戰力，故將「荷蘭郵差」提拔上一陣，而他亦不負所託，僅用幾場比賽就將擅長的三分投射，以及策應、擋拆和護框的潛力展露無遺，儘管對抗性和防守經驗仍需加強，但勇士體系或最能將其優勢發揮出來。

三分波命中率勁過居里 普斯特在下半季受重用後交出表現，其中僅用31場比賽就轟進53記三分球，較「最偉大射手」史堤芬居里在2009至2010年的新秀賽季的前31場多出13球，Post對此直言：「我知道自己還有很多不足，但我想加把勁成為這支偉大球隊的一部分。」普斯特在勇士至今的80場常規賽中出戰42場，場均轟1.7球三分、命中率高達40.8%，是目前陣中此項數據最高的球員，儘管天賦過人，但普斯特仍秉持着自己的信念，「籃球不是只靠天賦，而是靠你願意付出多少。」

「在NBA，每一天都是挑戰，但每一天也都是機會」，普斯特未來或許有機會成為勇士輪換陣容中的重要拼圖，今季季後賽意味全新考驗亦接踵而來，但無論如何，「荷蘭郵差」的故事才剛剛開始，「很多人說我不被看好，但我不在乎」，他笑着說：「因為我相信，總有一天，大家會記住我的名字。」

文：李章杰