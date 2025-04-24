不敵新星薛拿 黃澤林首圈止步

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）昨日出戰ATP 1000級別的馬德里網球公開賽，男單首圈面對同樣以外卡身份出戰的18歲意大利球手薛拿，最終以6比7（5比7）及1比6告負，無緣次圈。

世界排名169位的黃澤林早前於邁阿密網賽打出驚喜，成為首個香港球手打入32強，轉戰泥地賽的他獲得外卡出戰馬德里公開賽，首圈迎來意大利新星薛拿，兩人此前未曾交手。

首盤雙方互保發球局，戰至第7局Coleman於「刁時」跣腳失分，最後驚險保住發球局，並於休息期間要求飲可樂。兩人纏鬥至局數6比6要以「tie break」分勝負，薛拿領先4比3時，Coleman轟出「Ace波」連取2分反超前，惟未能把握機會，以5比7、局數6比7告負。薛拿雖只得18歲，惟甚有大將之風，表現冷靜的他首盤一發得分率更高達94%。

表現手緊錄27個失誤 第2盤薛拿改變節奏全力搶攻，Coleman在第2局已遭「破發」陷入苦戰，落後局數0比3，其後一度送出「Love Game」保發，扳回1局，惟對手戰術多變，又不時放短球調動港將，最終Coleman此盤再以1比6吞敗，無緣晉級。今場Coleman有27個失誤，比對手多10個。