兩強對撼演激戰

「新勢力」青年會書院女籃於本學年大爆發，沙西區D1學界賽決賽擊敗爭衞冕的林大輝中學，贏得校史首座冠軍，其後轉戰精英賽更打入12強。兩隊於「Panasonic學界籃球邀請賽2025」女子Z組再次相遇，青年會將力證身價，林大輝亦希望復仇，勢演激戰。

林大輝中學 頑強奮戰不言棄 林大輝中學近年在學界籃球賽事表現優秀，包括去年在精英賽及「Panasonic學界籃球邀請賽」突圍，皆躋身決賽，惜最終不敵協恩中學而屈居亞軍。這支學界勁旅今屆進行換血，主力朱寶恩畢業離隊，但仍取得沙西區亞軍，足證球隊底蘊深厚。然而，球隊於精英賽首階段分組賽，遇上協恩中學及寶覺中學兩支勁旅下遺憾出局。

做好防守爭入4強 林大輝以捲土重來之勢，再度參加「Panasonic學界籃球邀請賽」與高手較量，縱使球隊在精英賽成績未算理想，但司職得分後衞的隊長劉伊嵐，依舊信心滿滿，盼與隊友堅持永不放棄的態度，爭取成績：「球隊所有球員具備優秀的個人能力，希望可以做好防守，Never give up，打入4強。」

經抽籤後，林大輝女籃於Z組將遇上裘錦秋中學（葵涌）及青年會書院，3支新界勁旅爭逐一個出線4強的名額，其中與青年會書院更將合演「沙西區打吡」，且看能否改寫戰果。

青年會書院 鬥心爆棚拚到底 青年會書院在沙西區D1學界賽曾擊敗爭取衞冕的林大輝中學，奪得校史首座籃球冠軍，並取得精英賽門票，全隊上下一心殺入12強，惟其後反負九龍真光中學，並以1分之微憾負浸信會永隆中學，雖無緣再晉一級，但仍創下最好成績。球隊在21歲少帥李樂瑤領軍下迅速崛起，實力絕對不容小覷，眾女將誓要在「Panasonic學界籃球邀請賽」用最佳狀態挑戰傳統勁旅，拚盡無悔！

對強敵唔會怯場 本身李樂瑤為前協恩女籃球員，兩年前任職青年會女籃教頭的她表示：「當我們遇上強隊，外界會覺得勝負已毫無懸念，但大家遇強愈強，不願被別人看低，雖然不甘心精英賽止步12強，但我已經無憾，對球員們亦倍感欣慰。」

綽號「攣毛」的中五隊長譚念津希望能於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」闖出一片天：「每個人隊中的角色都不一樣，教練亦非常了解每位球員的特性，將角色分配得清楚，相信大家面對強敵亦從不會怯場，我們將盡全力，以最好的姿態挑戰強敵。」譚念津又鼓勵隊友：「要相信自己、隊友及教練，即使球技未算出眾，但只要保持有團火，相信我們可以走得很遠，最緊要不要讓自己留下遺憾！」

文：余樂詩、李章杰