杜普蘭蒂斯比莉絲膺最佳 拿度獲獎︰用體育改變世界

被譽為體壇奧斯卡的勞倫斯世界體育大獎頒獎禮，昨日在馬德里舉行，全球體壇明星雲集，星光熠熠，新一代撐竿跳「鳥人」杜普蘭蒂斯及體操「黑珍珠」比莉絲榮膺年度最佳男女運動員。另一焦點則是拿度，這位西班牙網壇傳奇除為年度最佳隊伍作頒獎嘉賓之外，自己亦再次踏上頒獎台領獎，實現了「勞倫斯大滿貫」。

適逢勞倫斯體育大獎25周年，大會特別頒發兩個「成就獎」，擁有22個網球大滿貫冠軍的拿度榮獲頒「體壇標誌人物」，而11個衝浪世界冠軍斯萊特則奪得「終身成就獎」。拿度在領獎後感觸地表示︰「2024年，我從職業網球退役，這是感觸頗深的一年。其間我經歷了一些神奇時刻，比如在巴黎傳遞奧運火炬那一幕；網球和體育給我太多，每一次踏上賽場，我的動力始終是拚盡全力，職業網球已結束，是時候反思及感激所有給予我支持的人。」

搏盡無悔人生再開新章 「體壇標誌人物？我想這應該由其他人來評判，但我希望我的職業生涯能激勵網球以外的體育迷，為世界帶來積極的影響，當我開啟人生新篇章，將秉持我與勞倫斯共同的理想，與他們攜手實現運動員所能做到的最重要事情——通過體育改變世界。」拿度直言沒有「不捨」網球，因為他過去已搏盡無悔，人生新章再有另一個使命。

勞倫斯頒獎禮得獎名單

最佳男運動員︰杜普蘭蒂斯（撐竿跳）

最佳女運動員︰比莉絲（體操）

最佳隊伍︰皇家馬德里（足球）

最佳突破獎︰拉明耶馬（足球）

最佳復出獎︰安祖迪（體操）

最佳殘疾運動員︰蔣裕燕（游泳）

最佳動作運動員︰Tom Pidcock（單車）

體育公益大獎︰Kick4Life（足球）

體壇標誌人物獎：拿度（網球）

終身成就獎︰斯萊特（滑浪）