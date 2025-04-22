劉慕裳K1連續兩站封后

‧空手道女子個人形「世一」港將劉慕裳，周日於K1超聯埃及開羅站決賽火併日本勁敵尾野真步，兩人同以套拳「北谷屋良公相君」正面交鋒，結果劉慕裳獲44.4分，以0.5分之差擊敗對手，連續兩站賽事封后，近27項國際賽都有獎牌進帳。