乒乓年終賽12月落戶香港

今年WTT世界乒乓球巡迴賽總決賽（年終賽），定於12月在紅館上演，是香港首次舉辦這項年度最高殊榮的賽事，多位世界頂級球手，力爭破紀錄的130萬美元總獎金。

中國香港乒乓總會昨日宣布，與世界乒乓球職業大聯盟（WTT）達成協議，2025總決賽將於12月10日至14日在香港上演。賽事由全季排名最高的16位男子及16位女子球手角逐，首度納入正式比賽的混雙，前8名組合才可參賽，香港將獲一張混雙外卡，以確保本地球手參與盛事。乒總主席余國樑表示：「能夠將世界頂級乒乓盛事落戶香港，是對乒總辦賽能力的充分肯定。我們將全力配合WTT，為球迷呈現最精彩的比賽，同時藉此推動地區及社區乒乓運動發展。」

至於在澳門舉行的乒乓世界盃，巴西球手卡德拉諾創下歷史，於男單決賽以4比1殺退世界1哥中國的林詩棟，成為首位贏得世盃男單冠軍的巴西及泛美選手，粉碎中國男乒4連冠美夢。

巴西球手世盃封王創歷史 28歲的卡德拉諾4強淘汰世界2哥中國的王楚欽，決賽遇上頭號種子兼「世一」林詩棟，卡德拉諾首局先失6比11，但他愈打愈進取，一口氣連贏4局（11比7、11比9、11比4及11比5），完成神奇之旅，成為自2017年的奧恰洛夫後，首位在世盃封王的非中國球手，其世界排名將升上第3位。

女單方面，衞冕1姐中國孫穎莎保持霸氣，決賽直落4比0橫掃隊友蒯曼，也是史上第4位在世盃成功「冧莊」的女單球手，與3位前輩王楠、張怡寧及劉詩雯睇齊。