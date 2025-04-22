港隊首金！伍柏亨奪捕捉賽冠軍

「香港國際場地盃II暨第15屆全國運動會場地單車測試賽」昨日在將軍澳單車館煞科，港隊雙喜臨門，伍柏亨出戰男子捕捉賽，為港隊勇奪今屆賽事首金，李思穎則於女子全能賽添得一面銀牌，港隊今次賽事共獲1金2銀5銅，成績可人。

炒車未放棄李思穎全能添銀 伍柏亨連同曹棨光、繆正賢及馬繹斐晉級捕捉賽決賽，比賽初段膠着，伍柏亨在最後7圈突圍而出，成功首名衝線，而曹棨光、繆正賢及馬繹斐分別排第6、19和20位。

同日登場的「小女車神」李思穎（Ceci）出戰女子精英全能賽，完成頭3輪項目後，總成績排第2，惟最後1項記分賽出現小插曲，Ceci與日本名將梶原悠未，以及馬來西亞車手楊珍儀炒車，賽事一度暫停，比賽重開後Ceci繼續奮鬥，一度超越主車群登上總成績首位，梶原悠未隨後發力重奪榜首，結果Ceci以總分144分緊守第2，收穫銀牌。港隊今屆賽事共獲8牌，總教練達海飛感滿意，並盼望李思穎有所得着：「Ceci與梶原悠未鬥得激烈，改善以往侵略性不足等缺點，終於知道單車運動是怎樣一回事，希望她對自己的表現感驕傲。」

梁鴻德透露擬申辦世界盃 中國香港單車總會主席梁鴻德昨日受訪時透露，正準備向國際單車總會（UCI）申辦2026年或2027世界盃，讓港隊成員主場出擊，爭取下屆奧運入場劵：「2027年踏入奧運計分周期，預計很多國家或地區爭取主辦權，以便車手在主場爭取奧運積分，申辦難度可能較2026年高，暫時UCI計劃每年舉辦3站世界盃，我們會努力爭取主辦，讓港將打入奧運。」■圖、文：鄧文滔

李思穎（藍衫）出戰全能賽，力拚下奪得銀牌。 梁鴻德