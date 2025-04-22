運動健將周身刀拔萃女書院

氣勢如虹的拔萃男書院將挾精英賽冠軍頭銜，出戰下月舉行的Panasonic學界籃球邀請賽，目標鮮明就是要捲土重來，收復去屆「意外」小組出局的失地，以強陣撼動「4連冠」英華書院的霸權。而本學年表現同樣出色的拔萃女書院籃球隊，球員充滿運動DNA而且「周身刀張張利」，即使籤運驅使下在小組賽強敵當前，但只要發揮最佳水準，仍有望突圍爭取佳績！■文：余樂詩、鄧文滔

近年迅速崛起的拔萃女書院女籃，本學年依舊有亮眼發揮，先奪得港九區D1 A Grade季軍，及後征戰精英賽亦殺入4強，縱使球隊因不敵「神之隊」協恩及中華基督教青年會中學，無緣繼去年後再度登上精英賽三甲，但仍收穫殿軍佳績，其中張鎧恩更入選女子組全明星隊。

女拔於上屆「Panasonic 學界籃球邀請賽」，在分組賽面對另外兩支勁旅漢華中學及中華基督教青年會中學，遺憾無緣4強，今屆重整旗鼓，自然希望有所突破。

張鎧恩盼隊友發揮所長 對於今屆參賽目標，隊長兼控衞張鎧恩指部分隊友需兼顧其他體育項目，會嘗試轉化為優勢，並盼望幾位中六主力享受比賽的時光：「部分隊友同屬田徑好手或泳隊成員，盼大家能發揮所長，互補不足，目標躋身4強，而且不少主力快將畢業，希望各位享受在學界賽場征戰的歲月，年輕球員則承傳拔萃籃球隊的精神，讓球隊走到另一個新階段。」

■教練：黃嘉樂

■隊員：張鎧恩，丘 琦，徐穎恩，徐穎怡，楊旼忻，李鎧圻，劉玥昕，梅天樂，馮芷晴，陳泳恩，鍾詠心，朱曉晴，林逸芯，葉芷悠，酈珈璐

■本學年成績：學界港九區D1季軍、精英賽殿軍