下苦功提升自我拔萃男書院

劉志軒藉賽事見證成長

上學年男拔於學界賽力挫英華重奪冠軍,精英賽決賽卻以27分之差大敗予同一對手,上了寶貴一課。兩隊今年在學界決賽再相遇,男拔今次以36比43告負,但回到精英賽則重登王座。隊長劉志軒直言球隊心態有變,期望在今次賽事見證球隊進步:「Not to prove anything, but to improve yourself.(不求證明甚麼,只求提升自我。)」