青年爭先賽奪金 吳保利：我唔係不務正業

昨日舉行的香港國際場地盃II，男子青年爭先賽金牌戰上演港將內訌，首次主場出戰國際賽的港隊新星吳保利兩戰全勝擊敗馬正匡奪得金牌。18歲的吳保利為今屆DSE考生，他透露比賽期間亦要溫書，今次得獎向家人證明自己不是「不務正業」。

吳保利早前贏得亞錦賽青年競輪賽銅牌，昨於香港國際場地盃青年組出戰爭先賽及捕捉賽兩個項目，首度主場出戰國際賽事的他在爭先賽金牌戰擊敗另一港將馬正匡，勇奪金牌。這位新星賽後喜道，家人在場見證其努力成果是這面獎牌的最大意義：「我讀書成績算不錯，所以家人之前不太支持我投身單車運動員行列，中三、四時遇到頗大阻力。我第一次去亞錦賽之後，他們終於知道我不是不務正業，慢慢支持更多。」

正值DSE邊溫書邊作賽 作為應屆DSE考生，吳保利透露完成比賽後幾日就要考地理，他表示雖然比賽期間亦要溫書，但直言感覺壓力不大，對已考科目亦有信心：「加入單車隊前夢想成為教師，但現階段會先專注於單車，廿幾歲再讀學位。」

圖、文：余樂詩