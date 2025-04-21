3大甲一勁旅同港籃U22爭冠

全運會籃球賽（男子22歲以下組）測試賽將於本月26日及27日假香港體育館舉行，賽事除了安排全運Ｕ22集訓隊「實地試練」之外，甲一勁旅香港東方、永倫及滿貫亦難得踩入紅館作賽，已取票的球迷亦有機會率先一睹各隊新加盟球員亮相。

香港將舉辦第15屆全國運動會籃球男子22歲以下組賽事，一眾年輕球員11月主場出賽，迎戰各省市球隊。測試賽上演4仗，4月26日下午2時先由永倫對滿貫，緊接尾場由香港Ｕ22對香港東方。勝方於翌日的冠軍賽對碰，至於負方則爭季席。比賽門票日前接受市民登記，由協辦方香港東方分發的每日1,800張門票，登記名額已滿。

香港東方永倫滿貫各有變動

本地甲一球季自2月完成，各隊經過休季期後近日已逐步恢復訓練，迎接暑假展開的新賽季。而轉會市場上亦已出現變動，香港東方宣布羅致了兩名年輕球員、助南華贏得應屆甲一總冠軍的蘇柏軒及林民淇，而效力10年的中鋒胡卓斌離隊，有傳該前ＡＢＬ冠軍隊成員轉投滿貫，另外崇德飛鷹的張國銓亦轉會「綠軍」。永倫方面，則羅致了前滿貫球員鄧志恒，且看後者會否在測試賽中披甲上陣，作倒戈前母會之戰。