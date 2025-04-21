加時擊沉快艇金塊拔頭籌

NBA季後賽首輪昨晨正式開打，其中西岸勁旅金塊，憑中鋒祖傑交出「準三雙」的亮麗數據，鬥到加時成功在主場以112比110，反勝近況出色的快艇，搶得系列賽首勝，第二戰會在明日早上進行。值得一提，金塊在總教練米高馬龍被炒後，已錄得4連勝。

祖傑「準三雙」 雙方對上一次在季後賽碰頭，已是2020年疫情下在迪士尼舉辦的「泡泡賽季」，當時金塊在落後場數1比3下成功逆轉。而今場面對近21戰豪取18勝的快艇，金塊初段繼續捱打，首節先落後27比35。第2節，快艇一度將優勢擴大至15分，不過金塊在祖傑和艾朗哥頓接連取分下，回敬一波15比4攻勢，半場追至49比53。

打完第3節快艇繼續領先3分，但第4節金塊先靠梅利追平，尾段韋斯布克更射入3分，助球隊反超前98比96；惟夏登在最後19秒拋投得手，打成98比98平手將比賽拖入加時。加時戰況依舊緊湊，但祖傑和艾朗哥頓最後階段4罰全中，加上哈登關鍵時刻失誤，最終金塊以2分之差擊敗快艇。數據方面，金塊中鋒祖傑最搶鏡，交出29分、12助攻、9籃板的「準三雙」；快艇則有哈登轟入32分，兼交出11次助攻，至於另一球星李安納亦獨取27分。