激戰120分鐘氣走大埔 東方決賽鬥標準流浪

昨日「冠忠巴士六十週年足總盃」上演第二場4強大戰，由大埔在旺角大球場硬撼東方。兩隊法定時間踢成1比1，但去到加時下半場巴科爾射入12碼奠勝，最終東方險勝2比1，成功殺入決賽，5月31日將於旺角大球場與標準流浪爭冠。

大埔今場正選起用加比爾、馬卡雷拿、韋法頓、伊高沙托尼、伊達里奧和帕特華維迪6名外援，惟陳肇鈞、盧卡斯因傷不入大軍名單。東方陣容相對完整，派出卡路士、米祖域鎮守後防，馬高斯、梁振邦在中場掃蕩，入球重任落在巴科爾、巴杜姆身上。

兩隊8日內第2度交手，今場初段戰況繼續緊湊，7分鐘大埔先有埋門，馬卡雷拿與伊達里奧來一記撞牆，但前者射門斜出。戰至30分鐘，東方巴科爾接應直線，快過出迎門將謝家榮一步笠入空門，過程中雖然大埔中堅加比爾一度被巴科爾絆跌，但經VAR翻查後維持入球有效。不過，大埔在補時階段成功追平，李家豪右路傳中，馬卡雷拿尾柱近門撞入，兩隊半場踢成1比1。

東方易邊後換入賓紀文，但大埔攻勢相對入肉，61分鐘伊達里奧擺脫對方後衞，禁區頂起腳柱邊出界。74分鐘伊高沙托尼殺入禁區起腳，但力度欠奉，「伊高」之後更因拉傷退下火線。兩隊之後各自換入不少後備，惟未能製造太多攻勢，法定時間踢成1比1。

巴科爾加時入12碼 進入加時上半場，兩方都有入球機會，惜未能把握。直到加時下半場112分鐘，東方馬高斯禁區內傳球省中奇雲莫雷拉手部，球證直指12碼，巴科爾操刀入網，最終東方以2比1險勝「綠戰士」殺入決賽，將在5月31日於旺角大球場與標準流浪爭逐冠軍。

圖、文：鄧文滔、李浚湣