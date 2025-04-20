火箭復出要克服「舞台恐懼症」

世界桌球錦標賽即將在克魯斯堡劇院開打，多位種子球手上周五踏足「綠地氈」合照。奧蘇里雲成為外界焦點，這位休戰3個月的傳奇，上周四才落實參賽，他受訪時直言：「因為這是世錦賽，也是本賽季最後一場比賽，我想嘗試打破這個框架。」「火箭」揚言目標是要克服「舞台恐懼症」。