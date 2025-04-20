巴塞眾星捧場艾卡華斯入4強

西班牙小天王艾卡華斯上周五出戰巴塞隆拿網賽，僅花1小時40分鐘以直落兩盤淘汰澳洲的米納爾，打入4強。賽事吸引多位巴塞足球球星入場，費倫托利斯、丹尼爾奧莫及艾利加西亞等均入場觀戰。艾卡華斯決賽遇上法國新星費斯，兩人早前剛於蒙地卡羅大師賽4強相遇，當時艾卡華斯以2比1擊敗對手。