莫蘭紮住上轟22分灰熊晉級

灰熊日前在附加賽首輪不敵勇士，更有莫蘭扭傷右腳，昨日對獨行俠的「生死戰」，這位王牌決定「紮住上」。灰熊首節領先39比24後保持優勢，縱使獨行俠第3節圍繞安東尼戴維斯（AD）策動反撲，一度追至68比75，惟灰熊抵住壓力，以120比106淘汰對手。灰熊今仗5名正選全部得分「上雙」，莫蘭取得22分、9次助攻及7個籃板，謝倫積遜和巴恩亦有24及22分；獨行俠方面「AD」狂轟40分及9個籃板，惜回天乏力。同日東岸附加賽，熱火加時以123比114力挫鷹隊。