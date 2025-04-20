莫蘭紮住上轟22分灰熊晉級
早前扭傷右腳的灰熊主將莫蘭，昨日在季後賽附加賽次輪帶傷上陣，並帶領灰熊以120比106擊敗獨行俠，以西岸第8種子晉級季後賽，將硬撼常規賽西岸1哥雷霆。
灰熊日前在附加賽首輪不敵勇士，更有莫蘭扭傷右腳，昨日對獨行俠的「生死戰」，這位王牌決定「紮住上」。灰熊首節領先39比24後保持優勢，縱使獨行俠第3節圍繞安東尼戴維斯（AD）策動反撲，一度追至68比75，惟灰熊抵住壓力，以120比106淘汰對手。灰熊今仗5名正選全部得分「上雙」，莫蘭取得22分、9次助攻及7個籃板，謝倫積遜和巴恩亦有24及22分；獨行俠方面「AD」狂轟40分及9個籃板，惜回天乏力。同日東岸附加賽，熱火加時以123比114力挫鷹隊。
76歲普波域治暈倒送院
至於無緣季後賽的馬刺，現年76歲主帥普波域治上周二在一間餐廳用膳期間突然暈倒，要以擔架送院治理，幸而經過檢查後證實並無大礙，已返回家中休養。普帥是NBA史上最年長教頭，去年11月初因輕微中風，宣告無限期休養，惟今次事件令人擔心他下季能否歸隊執教馬刺。
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