單挑梶原悠未李思穎全能賽摘銅

香港國際場地盃暨第15屆全國運動會場地單車測試賽，昨日假將軍澳單車館上演，港隊首日在精英組別共奪得1銀4銅，包括「小女車神」李思穎（Ceci）於女子全能賽收穫銅牌。

港隊首日獲1銀4銅 李思穎昨日攜手隊友梁穎儀、梁寶儀、楊倩玉及張履檾出戰全能賽，Ceci於首兩個項目捕捉賽及配速賽同獲第3，第3場進行淘汰賽，Ceci大部分時間守住前列位置，最後兩圈更與前世界冠軍梶原悠未單對單激戰，梶原最終贏得第一，此場過後Ceci與梶原悠未同得110分，緊隨榜首白羅斯的Hanna Tserakh之後。最後一項記分賽，李思穎5次衝分下共取11分，最終以121分收穫銅牌，梶原悠未以總分127分摘金，Hanna Tserakh落後4分奪銀。

李思穎賽後滿意表現：「前3項發揮不錯，希望之後能再拉近與她（梶原悠未）的距離。不過今日注意力太集中在她的身上，有點影響節奏，其他對手實力很強，速度比想像中快，令我有點意外，但這是一場很好的演練。」

港隊是日有突出表現，杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿於男子團體競速賽奪得銅牌，女將楊礎搖、吳思穎和童森在團體競速賽收穫銀牌。另外繆正賢及杜棹熙分別在男子精英全能賽及競輪賽為港添銅。賽事邀得前香港名將李慧詩（Sarah）任頒獎嘉賓，Sarah分享近況，表示近期專注學業，另外亦有教單車班：「我已考取UCI教練牌，但體院暫時未請人，希望畢業後再作決定。」

圖、文：余樂詩