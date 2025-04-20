標準流浪5殺港會闖決賽

昨午在旺角大球場上演的「冠忠巴士六十週年足總盃」4強，標準流浪憑劉智樂、李泳豪、安沙及比迪高各入1球，以4比1輕取港會，今季各項賽事鬥港會5戰全勝，並繼2022至2023球季，再次晉級「足總盃」決賽。

港會續由李溢晉把守最後一關，羅素及費利皮爾鎮守中路，薩拉沙協助里奧和史加利爭取入球；至於流浪，比迪高、巴拉克及林遼太組成中場鐵三角，雷仙奴負責側擊，支援劉智樂攻堅。港會初段採取主動，12分鐘，費利皮爾後場長驅直進，推到禁區頂附近勁射高出，流浪1分鐘後還擊，林遼太接應比迪高角球，頭槌攻門被積施利護空門。16分鐘，雷仙奴長傳，劉智樂挑射得手，流浪先開紀錄，15分鐘後，梁煒烽放過頭波，李泳豪單刀射成2比0，上半場補時階段，安沙接應比迪高直線，射成3比0完半場。

港會換邊後放手一搏，54分鐘，麥美倫傳中，里奧門前撞入成1比3。惟8分鐘後流浪又拉開紀錄，雷仙奴橫傳，比迪高第一時間勁射破網，74分鐘，陳冠燊與陳灝碰撞後甩手，陳灝隨即射空門卻中柱。最終流浪贏4比1完場，相隔兩年再闖「足總盃」決賽。

李輝立讚球員夠團結 流浪對上兩季分別打入「足總盃」及「賽馬會菁英盃」決賽，總幹事李輝立對連續3季躋身盃賽決賽，感到驚喜，並慶幸球員在巴貝利季初辭任主教練後，能保持團結：「季初0比8輸畀傑志，之後再輸畀九龍城，真係好失望，好在換咗教練後，班球員好團結，做教練最緊要係同球員夾到，推動大家肯為佢搏命，而且流浪嘅獎金應該比其他球會高，多謝『莫生』（流浪會長莫耀強）嘅付出，希望球員珍惜機會。」流浪領隊黃展鴻稱讚球員表現出色：「因為伊巴謙停賽，我哋安排比迪高幫手分波，今場見到效果。」「黃Sir」又透露如果決賽要對大埔，借將比迪高將不能候命，並指球會正處理亞洲賽牌照。

圖／文：文嘉靖、鄧文滔