冠忠巴士六十週年足總盃4強壓軸戰 大埔再遇東方決一高下

大埔殺手 盧卡斯

今日旺角大球場上演「冠忠巴士六十週年足總盃」4強壓軸戰，由大埔火併衞冕的東方。今場為兩隊8日內第2度交手，雙方早前在聯賽激鬥成3比3，未分勝負，加上今場為一場過定生死，戰況必定更緊湊，誰可殺入決賽踢過至知！（TVB翡翠台周日下午3時直播）

上場「賽馬會菁英盃」4強對理文勇戰傷出的陳肇鈞（Philip），坦言傷勢不太樂觀，今日未必能趕及上陣，不過他相信出局不會對球隊士氣影響太大：「唔係怪個賽程，但真係好難兼顧到咁多條戰線，雖然出咗局，但好開心見到一啲年輕球員好落力，冇辜負球隊栽培。」

陳肇鈞對隊友充滿信心 大埔今季聯賽3鬥東方未嘗一勝，Philip承認要贏對手絕不容易：「東方結構上好有層次，每次交手都好難踢；但我對隊友好有信心，相信佢哋有晒部署，防守方面可能要再集中啲，進攻反而唔太擔心。」提到新加盟的前鋒伊達理奧，Philip對他讚不絕口：「佢幾好波嘅、做得幾好，絕對幫到手，係要啲時間搵到隊內嘅最佳位置。」

另一邊廂，東方上輪聯賽以3比3激和大埔，保持爭標機會，今日於「足總盃」4強再遇「綠戰士」，梁振邦提醒隊友要盡快入局：「上場我哋初段太大意，好快畀大埔入咗兩球，搞到好難踢，今場一開波就要打醒十二分精神，唔可以再畀對手有機可乘。」

梁振邦：咪畀衞冕壓力影響 「傻邦」又指大埔前線好手如雲：「大埔反擊好流暢，伊高沙托尼、盧卡斯、馬卡雷拿同Philip（陳肇鈞），都可以自己搵食，一定要小心應付，希望大家唔好畀衞冕壓力影響到，盡力發揮應有水準。」陣容方面，拿亞刑滿復出，令後防人腳更充裕。

大埔中場 馮冠鳴 東方中場 馬高斯（左2白衫） 東方士哥拿 巴科爾 （右白衫）