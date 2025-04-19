格局洗牌東西岸王座爭崩頭

NBA季後賽將於明日（20日）正式展開首圈激戰。今季格局再度「洗牌」，東、西岸「一哥」騎士和雷霆成新興勢力代表，虎視眈眈挑戰舊秩序，塞爾特人以上季總冠軍班底再求突破，而湖人、勇士等傳統強隊經歷陣容調整後重新崛起，令季後賽格局呈現多強爭霸形勢。新舊勢力交鋒、各隊球星對決及戰術博弈，令季後賽看點十足。

豪強林立雷霆經驗成關鍵 今季西岸依舊成為「修羅場」 ，從第2到附加賽資格的第10位之間勝差僅得4場，而「一哥」雷霆則以68勝14負傲視群雄。這支年輕球隊在26歲當家球星阿歷山大（SGA）帶領下，加上22歲長人中鋒賀格連及24歲前鋒謝倫威廉斯，攻守兩端同樣兼顧得到。雖然SGA常規賽場均得分達32.7分冠絕聯盟，不過他們缺乏季後賽經驗或成隱患，若在關鍵時刻未能沉着應對，可能會提前止步。

至於2022至23賽季總冠軍金塊，上季遭衞冕魔咒次圈畢業無緣冧莊，今季以西岸4號種子身分再度殺入季後賽，擁有「現役最強中鋒」祖傑，搭配控衞梅利和艾朗哥頓，流暢的團隊籃球體系必會給對手帶來壓力。然而，金塊板櫈深度不足，以祖傑為首的主力球員體能下滑或遭遇傷病，晉級之路將更加艱難，儘管有球星韋斯布克加盟，但不穩定發揮或會成金塊勝負關鍵。

湖人勇士仍可左右大局 西岸另一焦點，就是「冤家」湖人和勇士。兩隊今季情況相若，前者送走「二當家」安東尼戴維斯換入獨行俠「王牌」當錫，勇士則送走冠軍功臣韋堅斯招來「硬漢」占美畢拿，兩隊在這次補強後效果顯著，當然，兩位NBA「門面巨星」勒邦占士及史堤芬居里依舊擔任球隊勝負關鍵角色，足以左右大局，不過若想在季後賽走得更遠，其餘個別球員的爆發不可或缺。

其他球隊方面，火箭在年輕球員謝倫格連、沙根、阿門湯臣等打出驚喜，躋身西岸「二哥」之位，而木狼坐擁綽號「蟻人」的安東尼艾華士，憑銅牆鐵壁的防守連續3季殺入季後賽，快艇雙星占士夏登及李安納在季尾狀態回勇，同樣具備競爭力，誰將晉級西岸決賽實是難以預測。

騎士崛起綠軍衞冕路難行 塞爾特人保留上季總冠軍班底，渴望再度衝擊獎盃，其中「探花雙槍」達頓和謝倫布朗持續進化，賀列地和普辛基斯鞏固攻防兩端，角色球員戴利懷特和柏列查特亦有不俗表現，兩人曾有單場各轟40+的精彩表演，「綠軍」可謂聯盟最強戰艦，有望再度問鼎總冠軍。

不過，今季殺出常規賽16連勝兼破隊史紀錄的騎士，米切爾、莫比利、加蘭等主將愈打愈好，球隊默契再上一層，並以64勝18負戰績力壓塞爾特人排名東岸榜首，若兩軍都挺進東岸決賽，將會是難分難解的大戰，而騎士亦將會是「綠軍」再入總決賽的最大難題。

公鹿前途還看列拿特 此外，紐約人上季由明星控衞謝倫賓遜帶隊闖入季後賽次圈，今季更獲唐斯和布里奇斯加盟，絕對有實力打破上季成績。另外，「字母哥」安迪杜甘普領軍的公鹿，在NBA盃以7戰全勝封王，如果季後賽能再有強勢表現，晉級次圈應未有太大難度，加上早前因血栓問題缺陣的列拿特，傳聞有望趕及於首圈復出，假如屬實，公鹿絕對能走得更遠。

文：李章杰