冠忠巴士六十週年足總盃4強惡鬥 港會標準流浪正面交鋒

港會右閘 積施利

今日下午旺角大球場上演第一場「冠忠巴士六十週年足總盃」4強，由港會與標準流浪正面交鋒。港會今季各項賽事對流浪4戰全敗，且看今仗能否把握對方有主力停賽，爭取自參與港超聯以來，首次打入盃賽決賽。（TVB翡翠台周六下午3時直播）

港會本季連同聯賽及「高級組銀牌」，4次面對流浪俱敗，主教練谷卓斯盼球員吸取教訓，並指旺角場草皮質素較理想，有利他們組織攻勢：「旺角場大好多之餘，草皮又靚啲，球隊用波比較得心應手，所以今場會試吓壓前少少，但要小心流浪打我哋身後。」陣容方面，門將費查有傷在身，上陣成疑，鄭進泓就提早收咧。

李溢晉︰絕對有得打 上季協助深水埗晉級「足總盃」決賽的李溢晉，則認為兩隊差距不大，盼減少失誤，嘗試帶來驚喜：「雖然呢季輸咗畀流浪4次，但都係一、兩球上落，今場佢哋仲有伊巴謙停賽，只要大家唔好再有大意失誤，執行好教練部署，絕對有得打！」

上仗以2比2遭冠忠南區逼和的標準流浪，有射手伊巴謙直紅被逐今場需停賽，助教林嘉緯形容對陣容部署有一定影響，但強調不會因此削弱攻力：「我哋已經度咗幾個計劃，根據比賽形勢去調整，始終盃賽係一場過，早段可能會踢得稍微穩陣，但整體戰術唔會因為伊巴謙唔喺度就變保守，班球員仍然會積極進攻，心理質素都係淘汰賽贏輸嘅關鍵，我相信球隊擁有足夠的經驗應對壓力。」

伊巴謙停賽 助教林嘉緯豪言「照攻」 今季4度與港會交手未嘗一敗，上場攻入個人今季首個入球的標準流浪中場巴拉克，認為球隊近期的攻守轉換愈見穩定，期望再下一城，向亞洲賽席位目標進發：「每個球員都好恨代表香港球會踢亞洲賽，我都想幫流浪攞到『亞冠盃2』嘅資格，只要跟足教練指示，我相信係有能力同任何球隊鍊過，今場我哋絕對唔會留力，希望殺入決賽，踢番場爭氣波畀球迷睇。」

港會悍將 羅素 標準流浪射手 劉智樂 標準流浪翼鋒 雷仙奴