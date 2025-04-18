浸大挑戰CUBAL周致人：寫下里程碑

香港浸會大學男子籃球隊於本月14日啟程前往上海，參加第26屆中國大學生籃球聯賽（Chinese University Basketball Association League，下稱CUBAL），成為香港首支參與該全國賽事的大學隊伍。領隊周致人形容此行為「香港籃球的里程碑」，並期望以體育競技為媒介，促進兩地青少年交流。

轉賽區後首度參戰 CUBAL自1998年創辦以來，分為3級別、4賽區進行。香港早年被劃分至東北賽區，卻從未有大學生參賽。身兼中國香港籃球總會副會長兼男女子青年軍總領隊的周致人透露，轉機源自2023年他組織的「香港籃兒看祖國」福建廈門交流團，促使他積極聯絡賽事舉辦方，終在2024年成功將香港賽區調整至東南賽區。

儘管去年因賽程衝突未能參賽，但今年趁復活節假期，加上本地大專盃已完結，再者，兩年來與浸大負責老師溝通，終獲支持促成此行。

浸大隊中多名球員為將出戰第15屆全運會男子U22組別的港隊成員，周致人指此行有助提前適應內地比賽強度。他特別感謝球員自費參與，並透露校方亦有額外提供一次性外訪比賽資助。