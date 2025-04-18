初嘗「全餐」考耐力 Jordan：想享受多次

至於另一位JSR學員劉焯豐（Jordan），下半場負責評述的他首次講波就要面對加時及12碼的「全餐」耐力戰，Jordan直言非常享受，又指為他的實習經歷留下難忘回憶。

Jordan下半場擔任評述崗位，結果大埔與理文法定時間內打成平手，需要加時及互射12碼分出勝負，Jordan表示賽前已相當期待今場的激戰：「開波之前已經好期待今日呢場波，賽前諗過或者兩邊打和要歎全餐，可以喺實習嘅時候經歷加時同12碼，一生人可能得一次機會，自己好享受球場唔同嘅突發情況，令到我今次嘅實習更加難忘同特別。」

評述逾80分鐘 今場與另外兩位學員夥拍評述員劉健基（KK）講波超過80分鐘，「初哥」Jordan形容自己在導師李德能及劉健基身上獲益良多：「參加JSR計劃畀咗我一個好好嘅平台去提升自己嘅溝通技巧，仲接觸到唔同運動範疇，喺評述堂導師示範點樣講波，我都喺佢哋身上學到用字點樣更精簡到point，好開心喺今日實習有機會用番出嚟。」