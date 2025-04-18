足球女將跨界講波 鄧鎧橦：難過落場踢！

「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）周三再闖旺角大球場實習，其中學員之一的鄧鎧橦（阿橦），首次由足球員搖身一變成為「賽馬會菁英盃」的評述員，「阿橦」表示比起在球場上陣，評述員的角色更富挑戰性，亦讓她深入地以另一角度體驗到球賽的魅力。

盼與導師再合作挑戰自我 JSR學員鄧鎧橦上半場擔任評述員之餘，更同時主持統計分析環節，現效力女子乙組樂天足球隊的她表示，球員及評述員的工作角色各有魅力，亦讓她感受到全新的挑戰：「平時喺球場上面，係用球員視角嚟睇波，今次就坐喺評述台，隔住電視螢幕睇場波，仲要即時用口講埋畫面出嚟，對我嚟講係全新嘅體驗，我覺得分分鐘難過落場踢。首先認到每個球員已經係好大挑戰，因為螢幕唔算好大，未必望清邊個攞波傳波，自己講完之後，真係好佩服『KK』（評述員劉健基）可以準確認到咁多位球員。」

賽前於JSR評述課堂曾經進行模擬練習，「阿橦」表示實戰與練習的緊張程度截然不同，希望未來能與導師合作，再次挑戰自我：「如果大家都一齊開聲講，觀眾就聽唔清楚你講嘢，點樣搵到合適時機發言係要不斷練習，有咗今次經驗之後多咗信心，如果遲啲有機會再拍住KK講波，希望可以比今次做得更加好。」

■■圖、文：鄧文滔、文嘉靖