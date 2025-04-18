港隊冧莊謝家榮：喜見獲更大關注度

是次頒獎禮另一焦點，就是香港男子足球代表隊最終力壓男子七人欖球代表隊，成功冧莊，歷來第5次贏得「最佳運動隊伍」獎項，兼獲得港幣7.5萬元獎金。

港隊去年初相隔54年再出戰亞洲盃決賽周，雖然3戰全敗未能出線，但整體表現仍獲得好評，而中場陳肇鈞更在對阿聯酋一仗，攻入亞洲盃史上第1000個入球，名留青史。除此之外，港隊亦在年尾於香港舉行的「EAFF E-1東亞足球錦標賽」外圍賽，接連擊敗蒙古、中華台北和關島，成功捧盃兼闖入7月份在南韓舉行的決賽周。

是日除了亞歷斯祖、尼高拉斯，以及在中超、中甲效力的外流兵外，一班有份出戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽」外圍賽的球員，包括主教練韋斯活、球員葉鴻輝、黃威、陳肇鈞等皆盛裝出席。

繼續努力爭取「３連霸」 至於連續兩屆有份出席頒獎典禮的門將謝家榮，坦言因參與度關係，今屆開心程度的確不及上屆，但他對獲獎仍感到榮幸：「我諗兩年最大對手都係七欖，我哋冇提早知（賽果），所以事前都有啲緊張，對於香港足球算係一個成就同開心事，嚟緊會繼續努力，睇吓可唔可以連續攞3年。」同時，他又稱喜見港足近年獲得外界更大關注度：「最近港隊比賽感覺都入場人數多咗，氣氛好咗，網上都好多人拍片或者討論，如果可以帶到落港超賽事就冇得頂。」