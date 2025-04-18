江旻憓首獲最高榮譽 張家朗4奪星中之星

有香港「體壇奧斯卡」之稱的「2024年度香港傑出運動員選舉」昨晚於灣仔香港會議展覽中心揭曉各個獎項得主，巴黎奧運衞冕成功的「劍神」張家朗，以及首奪金牌的「微笑劍后」江旻憓獲選為「星中之星」。圖、文：李浚湣、余樂詩、李章杰

香港傑出運動員選舉由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）主辦，今屆53個體育總會共提交116個提名，最終由評審團、傳媒及公眾投票選出各獎項得主。今屆傑出運動員選舉設有4個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動隊伍」及「香港最佳運動組合」。

港隊去年在巴黎奧運會迎來史上最佳成績，收穫兩金兩銅。「劍神」張家朗連續兩屆奧運男子花劍個人賽摘金，創香港歷史，聯同首奪女子重劍金牌的江旻憓，大熱當選「星中之星」。至於勇奪100米自由泳及200米自由泳兩面銅牌的「超級飛魚」何詩蓓亦當選「十傑」之一。

27歲的張家朗連續4屆獲得最高榮譽「星中之星」，他表示：「頒獎禮像給運動員一個成績表，肯定我們的表現。好開心再次獲獎，我特別想多謝教練，因為巴黎奧運前準備過程好辛苦，他在技術和心態上幫我很多，調節到最佳狀態，發揮應有水平，另外好多謝體院同事，令我再次實現夢想。」去年奧運後宣布退役的江旻憓連續6屆兼最後1次入選傑出運動員，也是首膺「星中之星」。惟她未有出席頒獎禮，她透過影片致謝：「好遺憾今日唔可以一齊，多謝教練、團隊、大夫、治療師等。祝所有運動員身體健康、開開心心、夢想成真，Thank you。」

何詩蓓躋身「十傑」︰多謝香港市民 何詩蓓特別感謝市民的支持：「我得獎的原因是我背後的團隊支持我，多謝教練、隊友、家人、物理治療師，他們付出很大努力，我才可以站在這裏。我亦要多謝香港市民對我們的支持，巴黎奧運前教練叫我出場時應該要感受觀眾給我的energy，所以200自出場時我特別花了幾秒望向觀眾席，竟發現有好多香港人叫我的名字為我打氣，令我彷彿在香港主場比賽，感受到他們的力量。」