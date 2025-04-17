勢均力敵鍊到互射12碼 理文殺入5.1決賽撼冠忠南區

昨晚旺角大球場上演第2場「賽馬會菁英盃」4強激戰，由A組首名大埔硬撼B組次名理文，雙方勢均力敵，激戰120分鐘後仍打成1比1平手，要以互射12碼分勝負，結果理文12碼以4比2擊敗大埔，殺入5月1日的決賽與冠忠南區爭冠。

大埔作出大幅度輪換，新加盟的伊達里奧擔正，聯同奇雲巴迪和李樂謙攻堅，謝臣及奇雲莫雷拉鎮守中路，盧卡斯、陳肇鈞、加比爾及帕特華維迪先列後備；理文方面，3名出任正選的U22球員為潘尚希、周子謙及羅焯熙，胡晉銘、黃威和保利臣組成中場鐵三角，協助安尼亞攻堅。

開賽僅6分鐘，大埔食詐胡，奇雲莫雷拉接應李樂謙罰球門前撞入，惟這名哥倫比亞籍外援越位在先。7分鐘後，理文黃金機會，謝家榮傳失，胡晉銘殺入禁區勁射高出。25分鐘，立花稜也傳中，艾華頓混戰中起腳，被謝家榮救出，半場踢成0比0。

安尼亞開紀錄奇雲莫雷拉扳平 「黃黑軍團」換邊後繼續採取主動，52分鐘，艾華頓右路推大位施射，被謝家榮沒收，6分鐘後，泰法蘇尼回傳失誤，奇雲巴迪單刀射斜。66分鐘，安尼亞橫傳，艾華頓勁射，未能攻破謝家榮十指關。及後雙方開始撳掣加強攻力，大埔調入加比爾和帕特華維迪，理文則換入羅沙，並於82分鐘見效，羅沙禁區內被奇雲莫雷拉剷跌博得12碼，安尼亞操刀，謝家榮撲到照入，補時階段伊達里奧傳中，奇雲莫雷拉12碼點附近抽射，為大埔追成1比1平手，要加時再戰。

大埔加時上半場有陳肇鈞傷出，由林樂賢入替，103分鐘，立花稜也中路推大位勁射高出。112分鐘，泰法蘇尼接應艾華頓罰球，頭槌攻門被謝家榮接實，加時大埔最後一擊，帕特華維迪罰球中楣，雙方踢成1比1平手，要互射12碼分勝負。12碼理文4射全中，反觀大埔有伊達里奧及奇雲莫雷拉宴客，理文闖入決賽。圖/文：文嘉靖、鄧文滔