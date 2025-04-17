擊退灰熊勇士闖季後賽

NBA展開附加賽激戰，勇士憑兩名「老將」爆發，占美畢拿轟入全場最高38分，當家球星史堤芬居里亦貢獻37分，包括決勝節的15分，最終以121比116險勝灰熊，打破近兩季附加賽止步「魔咒」，季後賽西岸首輪將對火箭。

開局灰熊少主莫蘭和謝倫積遜內外開弓打出11比2攻勢，但勇士的占美畢拿發動「季後賽模式」，聯手中鋒普斯特和佩頓二世合轟5記三分，打出一段20比5小高潮，首節反先31比25。次節「咖喱仔」史堤芬居里外圍開齋，加上畢拿屢次博得犯規站上罰球線，兩人單節各攻入11分，完半場領先67比55。

易籃後灰熊隊急起直追，巴恩及莫蘭開炮還擊，在決勝節一度反先，但右手受傷的「咖喱仔」挺身而出，單節怒轟3記關鍵三分、獨取15分，最終勇士主場以121比116勝出，搶下季後賽西岸7號種子資格。

勇士曾於2020至21、23至24賽季打入附加賽，惟相繼不敵對手無緣季後賽，今輪重遇2020至21賽季附加賽對手灰熊，終打破魔咒獲勝，晉級季後賽將對西岸2號種子火箭。

魔術獵鷹東岸首輪鬥綠軍 東岸方面，鷹隊在決勝節一度落後27分，主將迪雷楊格更兩度被判技術犯規，被球證驅逐離場，最終有5人得分上雙的魔術以120比95帶走勝利。成為東岸7號種子的魔術，季後賽首輪將上演激鬥，硬撼衞冕總冠軍的「綠軍」塞爾特人。