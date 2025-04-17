杜凱琹負傷上陣無緣晉級
乒乓球世界盃在澳門上演連場激戰，港隊「一姐」杜凱琹昨日在女單小組賽惡鬥狀態大勇的日本首席女單張本美和，憾負0比4出局，無緣16強。
港隊有3位隊員包括黃鎮廷、杜凱琹及朱成竹獲得世界盃參賽資格，男、女單各有16組，每組3人每場打4局，小組首名出線16強淘汰賽。「阿杜」在小組先以直落4比0擊敗埃及球手艾荷迪比，惟昨役碰上同組強手張本美和，在傷患影響下打得較為被動，其手腕及前臂的受傷令她比賽時顯然很痛苦，最終以7比11、8比11、5比11及5比11落敗，無緣出線。
國乒孫穎莎林詩棟躋16強
至於港隊「一哥」黃鎮廷在男單小組首仗，與澳洲的林政文打成2比2平手，次仗面對中國的梁靖崑仍有不俗發揮，惟關鍵球處理有點保守，終以1比3落敗，小組賽止步。另一名女將朱成竹同樣在女單小組賽「畢業」。
賽事男、女單16強亦告誕生，包括中國「世一」孫穎莎、男單代表林詩棟及日本男子球手張本智和各佔一席。
乒乓球世界盃直播時間
4月17日早上11時起（16強）
4月18日早上11時起（8強）
4月19日下午2時起（準決賽）
4月20日晚上7時30分起（決賽）
港台電視32、港台網站、港台YouTube頻道及「RTHK電視」應用程式直播。
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