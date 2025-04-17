杜凱琹負傷上陣無緣晉級

港隊有3位隊員包括黃鎮廷、杜凱琹及朱成竹獲得世界盃參賽資格，男、女單各有16組，每組3人每場打4局，小組首名出線16強淘汰賽。「阿杜」在小組先以直落4比0擊敗埃及球手艾荷迪比，惟昨役碰上同組強手張本美和，在傷患影響下打得較為被動，其手腕及前臂的受傷令她比賽時顯然很痛苦，最終以7比11、8比11、5比11及5比11落敗，無緣出線。