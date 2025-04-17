聖若瑟書院注入新血爭口氣

雲集24支學界籃球勁旅的「Panasonic學界籃球邀請賽」，將於下月15日拉開帷幕，其中勇奪今屆學界港九區D1冠軍的英華女學校，及上屆邀請賽男子組亞軍聖若瑟書院成為焦點。英華女將力爭晉級，證明自己的實力，而上屆亞軍聖若瑟則渴望延續去年氣勢，劍指冠軍寶座，兩支強隊捲土重來讓人翹首以待！

聖若瑟書院去年殺入「Panasonic學界籃球邀請賽」決賽，隨着鄧力嘉、張嘉謙和許浩翔等多名主力畢業後，球隊經歷「大換血」，接任隊長一職的杜晰哲誓言：「今屆學界賽成績不如預期，目標在今次賽事捲土重來，打出態度力拚到底，證明聖若瑟依然是一支十分有競爭力的球隊！」

學界港九區D1賽不敵漢華中學未能打入前6，錯失精英賽資格，杜晰哲表示球隊在今個學年十分艱辛：「自從擔任戰術中心的師兄們畢業後，我們變成一支全新的球隊，但人手短缺、加上大部分球員缺乏大賽經驗，對於隊內所有人來說都是一個新挑戰。」因此「阿杜」對自己更有要求：「不單只球隊要重新磨合，我也要學習如何由角色球員，變成能為球隊挺身而出的主力領袖。」雖然與精英賽擦身而過，但杜晰哲相信每一位隊友於學界賽已收穫了許多寶貴經驗，得以成長。

師弟加入人手充裕 聖若瑟今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」再遇漢華爭出線，「阿杜」直言會盡全力報一敗之仇「爭番啖氣」：「落敗後大家都甚不甘心，如今又與漢華同組，將是不相上下的對戰，我們都十分期待！」他補充道：「今次比賽我們有B Grade師弟加入，球員調動方面比起當時僅8人充裕許多，相信屆時實力亦會大大提升，希望我們能出線4強！」文：李章杰、文嘉靖