球證擺烏龍富咸「換錯人」輸波

周二凌晨英超獨腳戲，般尼茅夫主場1比0險勝富咸，水平受質疑嘅英超球證又出鬧劇！據悉當富咸下半場連換3人，第4球證同教練團溝通出現誤會，將當弗嘅賴恩施斯隆換走，雖然富咸領隊馬高施華發現後激烈投訴，但因條例所限被禁修正，富咸「焗換」下返魂乏術輸波。

睇錯紙條調走施斯隆 今場富咸開賽唔夠1分鐘就失波，不過翼鋒賴恩施斯隆表現活躍，完半場前一次頭槌攻門太正被救出。57分鐘，富咸一口氣換3人準備反撲，期間馬高施華突然向第4球證添羅賓遜激烈投訴，添羅賓遜要叫主球證奧利華介入，擾攘近5分鐘。

報道指富咸當時換走賴恩施斯隆、洛迪高梅尼斯同辛達貝治，但其實馬高施華係想換走20號嘅沙沙盧傑，並唔係30號嘅施斯隆，添羅賓遜疑似睇錯富咸嘅手寫紙條而換錯人，但由於施斯隆當時已離開場區，球例禁止完成換走嘅球員重新入場，令富咸只能硬食，最終亦未能收復失地。

馬高施華賽後大表不滿：「件事係因為第4球證同我哋嘅職員缺乏溝通，我哋本來有好多時間去修正錯誤。當我見到施斯隆走出嚟，我就即刻嘗試去修正，但係第4球證唔畀我哋改。」

馬高施華