王雨晨鬥華法爾爭入正賽

儘管香港「一哥」傅家俊緣盡今屆世錦賽正賽，但另一位港將王雨晨周一在外圍賽第3圈繼續有好表現，以10比5淘汰了英格蘭球手米健士，只要再贏一仗就能踏入克魯斯堡劇院上演的正賽。

27歲的王雨晨今仗相當進取，頻頻「起迫」，並交出兩Cue「破百」，在最後一局更轟出全場最高的132度，以133比0奠勝並「送走」米健士，成功躋身64強，下仗將硬撼伊朗名將華法爾，爭逐闖入世錦賽正賽32強的資格。原籍河南的王雨晨，曾於2016至2018以中國球員身份參加過職業巡迴賽，其後移居香港，並披上港隊戰衣，於去年亞錦賽協助港隊獲隊際季軍。

佩治單場兩轟147創歷史 另外，威爾斯「大鬍子」佩治周一在世界桌球錦標賽外圍賽以10比2大勝泰拿，並創造了歷史，成為首位單場轟出兩桿147的球員，並因此袋走14.7萬鎊獎金（約150萬港元）。

賽後這位世界排名35位的球手坦言︰「感覺超正，打破紀錄實在是太興奮，能夠在這裏做到，更是147作完結，感覺就似走上月球。」他續稱︰「我在比賽中從來不追求147，有時練習都會嘗試，但昨日打完第一個147時，我就想再打一個，結果成功了，或者我將來會追求更多。」他下仗於64強將與奧干拿爭取踏入克魯斯堡劇院上演的正賽資格。