賽馬會菁英盃4強激戰大埔 理文狹路又相逢

大埔後衞宏愷志

「賽馬會菁英盃」另一場4強大戰，今晚續在旺角大球場爆發，由大埔火併理文，勝者會在5月1日上演的決賽鬥冠忠南區。雙方今季各項賽事3度交手，「綠戰士」全部獲勝，不過「黃黑軍團」近況回勇，預計會是一場龍爭虎鬥。（周三晚上8時開賽）

大埔在A組錄得3勝1和，以小組首名晉級4強。球隊目前要3線作戰，加上剛在聯賽激鬥完東方，但右閘李家豪認為問題不大：「8日3戰對球員體力實有影響，但我哋U22嘅球員都多，應該都夠輪換，係可能有幾個主力要繼續踢，但教練會好好安排嘅，大家唔使擔心。」值得一提，中場馮冠鳴今場刑滿復出。

李家豪︰戰況唔會一面倒 「綠戰士」今季面對理文戰績佔優，包括3月底曾在聯賽大炒對手7比3，但「家豪」卻預計今場戰況未必會再一面倒：「當然早前大比數贏過，我哋一定會有信心啲。但始終『菁英盃』同聯賽唔同，要出幾個U22球員；另外理文球員個人能力高，加埋上場大炒傑志，見到佢哋球員精神明顯好番好多。」

今季3鬥大埔未嘗一勝，暫代主教練朱兆基強調是役必嚴陣以待，並會嘗試改變踢法迎戰：「今季試過幾次早段失波，教練團都分析咗好多片，睇吓點喺個中場線部署上做好啲，嘗試縮後啲去踢，近兩場都見到效果幾好。」同時他又特別提醒球員，要留意對手突擊：「大埔今年嘅攻力好強，組織上有唔同配搭變化，所以中後場會以穩守為主，保持高度集中。」

鄧筵霑︰同綠戰士鬥到底 上仗於主場以4比0大勝傑志兼取得聯賽兩連勝，中場鄧筵霑指球隊士氣進一步推高，有信心今場與大埔鬥到底：「依家球隊團結融洽，踢到準決賽心理質素係最重要，邊隊夠穩定、冷靜就會發揮得較好。希望今場可以放開嚟踢，我哋體能同心態已經準備就緒。」陣容方面，隊長顏樂楓右腳腓骨骨折，需要養傷最少3個月，宣告提早收咧。

大埔前鋒李樂謙 理文中場鄧筵霑 大埔右閘郭縉諾 理文後衞羅焯熙 理文門將潘尚希