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基督教聖約教會堅樂小學 愉快學習引導全人發展
基督教聖約教會堅樂小學坐落於觀塘秀茂坪邨，是一所政府資助的全日制小學，自2001年成立以來致力營造愉快學習的氣氛，引導學生全人發展，建立正確的人生觀，使每個學生在靈、德、智、體、羣、美方面皆均衡成長。
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