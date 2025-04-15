傑志拉大隊訪堅樂小學 潘沛軒教射門︰搵番兒時回憶

「中銀香港足動校園體驗計劃」輪到上季「高級組銀牌」冠軍傑志登場，上月27日「藍鳥」親臨位於觀塘秀茂坪的基督教聖約教會堅樂小學，由教練石鎧泓率領4位球員，包括後衞林樂勤、裴裁釪、前鋒潘沛軒及門將艾尼卡爾買合木提，與超過150名學生進行互動，4位球員大讚一眾學生相當投入之餘，更希望可以藉此活動分享足球運動的樂趣，將本地足球推廣至社區每個角落。■圖、文：文嘉靖

傑志作為致力推動青訓的本地球會，自2008年起已為香港培育不少足球人才，是次「藍鳥」準備不同的互動環節，讓一眾就讀四年級的同學於遊戲中輪流體驗及掌握基本足球技巧，活動共設有兩個環節，學生分成4組進行盤球、傳球、控球技巧及射門準繩度練習，由4位球員親自落場指導。最後更有兩回合的比併時間，分別以紅黃兩組進行的7打7分組賽，以及由傑志球員隊和15名學生同場較勁的4對15挑戰賽，讓一眾小將實踐所學，盡情體驗足球樂趣，傑志球員亦向同學派發筆記本等紀念品，現場打成一片，氣氛熱鬧。

林樂勤︰最緊要享受運動 是日負責指導射門的潘沛軒，就表示一眾同學的投入程度為他留下深刻印象，亦讓他勾起兒時隨父親踢波的回憶：「頭先同啲小朋友一齊比賽，見到佢哋都好踴躍好投入去玩，呢種開心係最無價，我細個因為屋企人接觸足球，小學會同啲朋友一齊踢，甚至中學一放學就會走去隔籬球場，今日好似搵番自己嘅回憶。加埋依家我有兩個細佬，年紀細佢哋少少，今日同小朋友溝通相處，就好似平時同細佬玩咁。希望令到佢哋認識足球、幫助佢哋健康成長之餘，亦都可以幫手推動本地足球發展。」

本身身兼足球學校教練的林樂勤，就希望藉此鼓勵學生從小接觸不同運動，培養對足球的興趣：「我自己好鐘意同小朋友玩遊戲，同佢哋傾下偈，無論鍾意睇波又好，鍾意踢波出身汗，甚至乎想踢職業都好，都好歡迎小朋友接觸足球，踢波可以係同朋友社交嘅一種方式，對於身心都有幫助，就算由零開始都唔係問題，最緊要享受運動。」

有份參加分組賽的許智銘同學，就表示非常享受與一眾球員交流，亦提升了自己對於足球方面的興趣：「我今日最鍾意7打7嘅比賽，因為好好玩，知道原來球員平時有好多訓練，佢哋體能真係好好，下次想再一齊同哥哥踢波。」而校長施德銀就期望，透過職業球員的分享，讓學生了解運動員的專業態度，勉勵同學堅持追逐夢想：「希望小朋友以球員作為榜樣，明白到努力付出先可以成功，用呢個心態面對學業考試嘅壓力，繼續以喜樂堅毅嘅正向思維成長。」