體育

艾卡華斯封王睇齊拿度
4項網球大滿貫得主西班牙的艾卡華斯（圖），周日在蒙地卡羅大師賽克服落後1盤劣勢，以3比6、6比1及6比0反勝意大利球手姆錫迪，首奪這項ATP 1000級紅土賽錦標，成為史上第2位22歲前擁有6個1000級大師賽錦標網球手，追平其偶像拿度。
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