不敵快艇勇士打附加賽

昨日ＮＢＡ常規賽煞科日西岸大戰，勇士主場火併快艇，兩軍「夫添」要鬥到加時，結果快艇憑占士夏登於加時大爆發，以124比119擊敗勇士，保住分岸第5排名直入季後賽，反觀勇士則跌至第7位，跌落明日附加賽與灰熊爭晉級。