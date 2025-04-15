體育

傅家俊負斯索無緣晉級

香港桌球手傅家俊（Marco）爭取再踏「桌球聖殿」克魯斯堡劇院仍要等等，周日在世錦賽外圍賽以6比10不敵斯索，於第3圈止步。另外於曼徹斯特舉行的英國Ｕ16錦標賽，14歲香港土生土長的「神童」廖予生，以5比1大勝英格蘭球手Arik Kadir，勇奪冠軍。
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