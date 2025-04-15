體育

F1巴林站比雅斯迪掄元

F1巴林站周日上演，麥拿侖「雙雄」齊齊「企櫈仔」，澳洲車手比雅斯迪力壓平治的羅素，贏得今季第2站冠軍，其隊友諾利斯獲第3，衞冕的麥斯韋斯塔本僅得第6。車手榜方面，諾利斯（74分）與比雅斯迪（73分）包辦頭兩位，麥斯韋斯塔本（71分）緊隨其後。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者