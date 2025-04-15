F1巴林站比雅斯迪掄元

F1巴林站周日上演，麥拿侖「雙雄」齊齊「企櫈仔」，澳洲車手比雅斯迪力壓平治的羅素，贏得今季第2站冠軍，其隊友諾利斯獲第3，衞冕的麥斯韋斯塔本僅得第6。車手榜方面，諾利斯（74分）與比雅斯迪（73分）包辦頭兩位，麥斯韋斯塔本（71分）緊隨其後。