NBA訓練師到港開班 林民淇冀學以致用

曾為勒邦占士及奇利湯臣等球星訓練的著名NBA運動表現教練Mike Atkinson，訪港舉辦訓練營，昨日於理工大學紅磡灣校園體育館為本地籃球員授課。甲一球員林民淇表示獲益良多，並透露來季將加盟職業球隊香港東方，期待學以致用。同日香港東方再宣布羅致另一南華球員蘇柏軒。

Mike曾與過百位NBA球星及職業運動員合作，另外亦擔任紐約人發展聯盟首席肌力與體能總監長達7年，今次首度訪港舉辦一連4日訓練營，與本地教練及運動員交流，本地球員林民淇、李旭川、陳詠琛、何佩盈、劉振星及吳嘉樂昨日出席訓練課。Mike總結香港之行成果：「香港教練和球員都對籃球充滿熱誠，我想為他們帶來啟發，鼓勵走出舒適圈。」

與蘇柏軒轉投香港東方

上季有份協助南華奪得甲一總冠軍的林民淇，透露新季簽約香港東方，展開生涯新一章：「我12歲就在南華，感謝南華從小培育我，我覺得24歲是時候挑戰另一個平台。」林民淇期待與東方主教練巴拿莫域再度合作：「他是我轉會的主因之一，雖然他非常嚴厲，但從他身上學到很多。」■圖、文：余樂詩