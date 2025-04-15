親身作校訪大受歡迎 約基：曼聯始終係豪門

「賽馬會學界足球發展計劃」昨日邀請曼聯名宿約基，到訪東華三院蔡榮星小學，與同學一起參與足球訓練。約基在活動中大受歡迎，同時感恩「曼迷」對球會不離不棄，又指「紅魔鬼」歷史底蘊深厚，不會因近年成績下滑而失去光彩。

同學跟傳奇鬥波難能可貴 約基昨日與曼聯足球學校香港總教練奧拜恩，跟約300名學生見面，兩人親自指導該校校隊成員訓練，約基更不時把握空檔，為在旁的同學簽名。約基之後跟同學組隊友賽，令現場氣氛高漲，最後奧拜恩選出小四的黃承浠以及小五的高可端為「星級球員」，獲贈約基親筆簽名的索繩袋及水樽。

約基活動後受訪，對受小朋友歡迎感高興，又指象徵球會光環未因近年成績一般而減退：「雖然曼聯近年成績不太理想，但始終是大球會，至今仍極受球迷歡迎，感謝大家在球會低潮時繼續支持。」

兩位「星級球員」的黃承浠和高可端均獲益良多，「承浠」更特意準備1件曼聯球衣，成功獲約基簽名留念：「爸爸是曼聯球迷，他知我有機會與約基見面十分開心，我會好好收藏球衣！」參加第11屆「賽馬會學界足球發展計劃」的老師楊耀程，指活動有助培養學生對足球的興趣：「能夠跟Legend（傳奇）踢波，這段經歷可以鼓勵同學們在足球路上發展。」■■圖、文：鄧文滔