掌控節奏至關鍵

漢華中學男籃在兩名主力陳卓賢和蘇宗禧畢業後，今屆港九區D1甲組學界取得第6名，精英賽打入8強，惟對比起上學年合併前的港島區冠軍及精英賽殿軍，成績有所下滑。不過作為學界籃球傳統勁旅，漢華眾將齊心團結，力求衝擊「Panasonic學界籃球邀請賽」更高名次，球隊領袖楊俊偉無懼陣容大換血，誓言領軍迎難而上：「大家最緊要做好自己的角色，證明球隊的實力，目標衝擊冠軍！」

楊俊偉：積極防守彌補火力不足 漢華在本學年港九區D1學界賽8強，以46比49憾負滙基書院（大坑東），最終獲得第6名，總算趕上精英賽尾班車。其後眾將奮力在第一階段成功復仇滙基，並殺入8強。漢華於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」巧合地又與滙基同列D組，司職得分後衞的楊俊偉直言：「我們會全力以赴，希望可以再次擊敗他們，爭取於小組出線！」

今學年接任隊長的楊俊偉，坦言球隊進攻火力下降：「打完學界和精英賽後，我們發現存在不少問題，例如未能好好控制比賽節奏，希望盡快調整，以積極防守去彌補進攻，盡量減少對手得分，打出鬥志，證明我們的實力！」