漢華中學力創驚喜 一條心劍指冠軍

年度學界籃球盛事「Panasonic學界籃球邀請賽」，將於下月15日起，一連4日在修頓場館展開連場熱血激鬥。傳統勁旅漢華男、女籃今屆再度攜手出擊，無懼「換血」迎接新挑戰，且看能否在小組突圍，打出驚喜。■圖/文：文嘉靖、李章杰

漢華女籃共8次應邀出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，這支4屆亞軍成績相當穩陣，上屆準決賽遇上衞冕冠軍協恩，於4強止步。然而今屆港九區D1賽事，漢華女籃以第7名取得精英賽入場券，可惜於精英賽8強憾負裘錦秋中學（葵涌），無緣挑戰冠軍寶座，相信這學年的失利將成為推動力，凝聚一眾女將，在此證明她們的實力和無比決心。

邱安妮勉勵隊友展現最佳 陣中得分主力兼隊長邱安妮，去年尾在港九區D1煞科日，個人獨取23分，領軍擊敗德望，並助漢華女籃取得精英賽資格。這位今年就讀中六的女生，將於「Panasonic學界籃球邀請賽」上演「最後一舞」，她明言球隊勢必團結一致，以冠軍為目標齊心應戰，同時勉勵隊友盡力展現最佳一面：「全力做好自己，不要留下遺憾。」