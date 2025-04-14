獲選POM黃偉國：報答女友支持

北區昨日於主場擊敗港會，其中梅開二度的翼鋒黃偉國，他賽後不忘感謝女朋友和球迷一直以來的支持，盼能用最近的好表現報答大家。

第2季效力北區的翼鋒黃偉國，季初表現不太理想，去到季中更一度失去正選位置；不過「阿國」最近復任正選後表現出色，近3場貢獻3入球、2助攻，包括今場對港會梅開二度，兼助攻隊友艾利安埋齋，更獲全場最佳球員（POM）。賽後他亦對近期表現感滿意：「季初都唔會踢得多過80分鐘，但呢3場接近踢到尾，感覺狀態番緊嚟，去到尾段力量都仲有，體能完全應付到。」

笑言想破個人入球紀錄

除此之外，去到季尾全面復甦的「阿國」，又稱特別想感謝女朋友和球迷的支持：「要多謝北區球迷嘅不離不棄，由榜尾睇住我哋排名慢慢上升；另外當然仲有場場都嚟睇我踢波嘅女朋友，尤其北區運動場都好遠，但佢會每次搭1至個半鐘嚟。上半季對自己表現係有啲失望，但去到依家開始有助攻、入波，希望可以報答到佢。」而提到季尾目標，「阿國」則盼能繼續維持好表現，又笑言想打破個人單季聯賽入球紀錄（4球）。